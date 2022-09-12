Пока на временно оккупированных территориях происходит контрнаступление ВСУ , в самой россии раздаются взрывы. На свежий "хлопок" уже пожаловались жители Белгорода.

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Россияне жалуются, что очень громко

В местных телеграм-каналах жители сразу же выкладывают видео с "хлопком". Под ними они оставляют комментарии типа "громко" или нечто подобное. Как бы то ни было, но мощность взрывов свидетельствует, что "хлопки" действительно происходят в Белгородской области.

Местные жители жалуются на "хлопки": смотрите видео

В то же время, россияне не были бы собой, если бы не вытащили заезженную пластинку. На этот раз могли бы уже что-нибудь оригинальнее придумать. Вместо этого скармливают своих же земляков баснями о работе систем ПВО. Хотя, не исключено, что она могла сработать и сбить российский самолет. Такое было уже накануне.

Пытаются убедить, что это работает система ПВО: смотрите видео

Россиян перед этим начали эвакуировать

А предшествовала "хлопку" в Белгороде эвакуация, рассказал активист Сергей Стерненко . Людей выводили из ряда публичных объектов. Причем никаких объяснений никто не давал.

Речь идет об эвакуации из учебных заведений, магазина "Европа", автовокзала. Кроме того, вывели россиян и из бизнес-центра "Энергомаш". Из последнего поступила информация о возможном минировании. Но нельзя исключать, что это была очередная провокация, которую совершил враг, чтобы затем обвинить ВСУ в ударах по гражданским объектам.

В Белгороде людей начали массово эвакуировать из общественных объектов / Фото из местных телеграм-каналов

К слову, ночью в Белгороде горела нефтебаза. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко . Пылало очень красиво. Ожидаем, когда точно так же загорится кремль.

Ночью в Белгороде горела нефтебаза: смотрите видео

Напоследок добавим, что утром взрывы слышали также во временно оккупированном Мелитополе . Об этом сообщил мэр Иван Федоров. Он отметил, что "хлопок" подвезли в южную часть города. Глава городского совета также выразил надежду, что это ВСУ в очередной раз уничтожают врага и его технику.