Де розташовані Валуйки

Після "бавовни" у місті в Бєлгородській області зникло світло. Де розташовані Валуйки – пояснює 24 канал.

До теми Страшна "бавовна" у Валуйках біля Бєлгорода: пошкоджена підстанція, місто без світла

Валуйки розташовані недалеко від кордону з Україною. На відео з місця події видно, що світло зникає у момент "вильоту". Ймовірно, ворожі солдати обстрілювали Харківську область, але ракети вкотре "відмовилися" летіти в Україну і впали на території росії. Однак самі окупанти намагаються звинуватити у всьому Збройні Сили України.

Де розташовані Валуйки / карта

Що вигадують росіяни

Пропагандисти та губернатор Бєлгородської області вячєслав гладков брехливо заявили про те, що "українські військові обстріляли" Валуйки. Мовляв, спрацювала ППО, але є руйнування.

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За словами окупантів, пошкоджень зазнала підстанція, 8 приватних житлових будинків та кілька автомобілів.

Загалом пролунало близько 20 вибухів. Місцеві мешканці добряче налякалися. Вони бідкалися в соцмережах через зникнення світла. При цьому раніше їх дуже веселило, коло окупанти обстріляли ТЕС у Харківській області і в багатьох містах України зникло світло.

Дивіться відео вибухів у Валуйках:

Зверніть увагу! Вдень 16 вересня потужний вибух прогримів у Херсоні біля будівлі ОДА. Епіцентр події трапився в Апеляційному суді, де сиділо керівництво окупантів. Пропагандисти вже повідомили про постраждалих "чиновників".

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