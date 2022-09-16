Где расположены Валуйки

После "хлопка" в городе в Белгородской области пропал свет. Где расположены Валуйки – объясняет 24 канал.

К теме Страшный "хлопок" в Валуйках возле Белгорода: повреждена подстанция, город без света

Валуйки расположены недалеко от границы с Украиной. На видео с места происшествия видно, что свет исчезает в момент "вылета". Вероятно, вражеские солдаты обстреливали Харьковскую область, но ракеты еще раз "отказались" лететь в Украину и упали на территории россии. Однако сами оккупанты пытаются обвинить во всем Вооруженные Силы Украины.

Где расположены Валуйки / карта

Что придумывают россияне

Пропагандисты и губернатор Белгородской области вячеслав гладов лживо заявили о том, что "украинские военные обстреляли" Валуйки. Мол, сработало ПВО, но есть разрушение.

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По словам оккупантов, повреждения получила подстанция, 8 частных жилых домов и несколько автомобилей.

В общей сложности раздалось около 20 взрывов. Местные жители изрядно испугались. Они жаловались в соцсетях из-за исчезновения света. При этом раньше их очень веселило, когда оккупанты обстреляли ТЭС в Харьковской области и во многих городах Украины исчез свет.

Смотрите видео взрывов в Валуйках:

Обратите внимание! Днем 16 сентября мощный взрыв прогремел в Херсоне возле здания ОГА. Эпицентр происшествия случился в Апелляционном суде, где сидело руководство захватчиков. Пропагандисты уже сообщили о пострадавших "чиновниках".

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