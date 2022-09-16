Зеленский показал кадры из Изюма, где уже проходит эксгумация тел погибших. Президент заявил, что это должен увидеть весь мир.

Заметьте "Я ничего не понимаю": у россиян очень подгорает из-за смелого визита Зеленского в Изюм

Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. Но все это есть. И имя этому – россия. На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибшие в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что россия повсюду оставляет за собой смерть и страдание. Оккупанты – убийцы и палачи, лишенные всего человеческого. Зеленский заверил, что захватчикам не удастся убежать или скрыться. Украинский лидер подчеркнул, что возмездие будет справедливо страшным.

Зеленский показал жуткие кадры из Изюма / Кадры из телеграм-канала Владимира Зеленского

Примите во внимание! Олег Котенко – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах – рассказал, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – добавил, что ответственность будет максимально жесткой. Каждого русского террориста найдут.

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