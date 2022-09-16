Украинские герои вободили Изюм: оккупанты убегали как мыши. Однако открывшееся после деоккупации поразило весь мир.

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Эксгумация тел уже началась

Олег Котенко – уполномоченным по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах – заявил, что на локациях массового захоронения уже началась эксгумация тел.

Котенко рассказал, что одно из захоронений обнаружили после видео, которое захватчики сами выложили в сеть. Территорию зачистили, чтобы провести безопасную эксгумацию. Возле Изюма сохранялась высокая вероятность минной опасности.

После эксгумации тела передадут экспертам. Следующий этап – идентификация лиц погибших.

К сожалению, это только начало нашей работы здесь, сколько локаций еще будет найдено на деоккупированных территориях, пока не известно, но суровая реальность указывает на то, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.

– заявил Котенко.

Под Изюмом обнаружили сотни могил

Массовое захоронение под Изюмом обнаружили 15 сентября . Вероятно, в сотнях могил похоронены военные. Кроме того, могилы обнаружили в Изюме рядом с местным кладбищем. Там хоронили гражданских в период оккупации со 2 апреля по 15 сентября.

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