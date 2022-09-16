Українські герої звільнили Ізюм: окупанти тікали як миші. Однак те, що відкрилося, після деокупації вразило увесь світ.

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Ексгумація тіл вже розпочалася

Олег Котенко – уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – заявив, що на локаціях масового поховання вже розпочалася ексгумація тіл.

Котенко розповів, що одне з поховань виявили після відео, яке загарбники самі ж виклали у мережу. Територію зачистили, аби провести безпечну ексгумацію. Біля Ізюма зберігалася висока ймовірність мінної небезпеки.

Після ексгумації тіла передадуть експертам. Наступний етап – ідентифікація осіб загиблих.

На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію,

– заявив Котенко.

Під Ізюмом виявили сотні могил

Масове поховання під Ізюмом виявили 15 вересня. Ймовірно, у сотнях могил поховані військові. Окрім того, могили виявили в Ізюмі поряд з місцевим цвинтарем. Там ховали цивільних у період окупації з 2 квітня по 15 вересня.

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