Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что ВСУ четко понимают, что делают – военные выполняют задачи, разработанные заранее.

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Тишина помогла сделать контрнаступление неожиданным

Президент рассказал, что первую операцию ВСУ провели в запланированные сроки. Однако другие детали контрнаступления Зеленский озвучивать не может.

Мы готовились. Была тишина. Эта информационная тишина дала нам победу, возможность правильно подготовиться и сделать неприятный сюрприз врагу,

– отметил глава государства.

По его мнению, в дальнейшем следует действовать по такой же тактике.

"Хвастать будем, наверное, после того, как восстановим весь наш контроль на всех наших границах. Это наша окончательная цель", – отметил Зеленский.

Президент считает, что украинские защитники имели успех, и он хотел бы, чтобы это продолжилось. Однако успех зависит от многих факторов, в частности устойчивости разных субъектов:

военных, которые эту устойчивость постоянно демонстрируют,

народа,

информационного пространства, объединяющего государство,

партнеров – Евросоюза, США, Канады, Австралии и других.

"Очень хотелось бы, чтобы эта устойчивость в объединении также осталась. От этой устойчивости зависит поставка гуманитарной помощи для наших людей, финансовая помощь, но прежде всего – поставка оружия. От этого в целом зависит наша состоятельность", – добавил Зеленский.

По мнению главы государства, от этих факторов зависит общий характер и так называемый ветер перемен. Инициативу, которую сейчас перехватила украинская сторона, нельзя терять. Вместо этого следует идти вперед и освобождать временно оккупированные россиянами территории нашего государства.

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