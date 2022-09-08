Київ сподівається, що своїми діями він підштовхне союзників до прискорення постачання військової допомоги. Про це 24 каналу розповів російський журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Експерт зазначив, що Україна і країни Заходу дуже побоювалися реакції росії, проте кремль ніяк не відреагував на дії ЗСУ в Криму.

путін і його люди дуже голосно тупотіли ногами й говорили, що "не дай боже" щось впаде на Крим – вони відразу ж почнуть ледь не ядерну війну. Ось упало й вибухнуло – знищені літаки, найбільший склад боєприпасів. І що? А нічого. Всі переконалися, що нічого страшного в цьому немає, можна продовжувати все далі,

– пояснив Яковина.

За його словами, Україна усвідомлено перебирає на себе цю відповідальність.

"А росіяни кажуть, що вони не вірять. Бо якщо вони це визнають, то росія, по суті, ні на що не здатна. Тому це ще один сигнал для Заходу, щоб він не боявся надавати допомогу Україні. Ми бачимо, що росія не може нічого вдіяти з операцією української армії, зокрема й в Криму", – резюмував оглядач.

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Удари по Криму: що відомо

7 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав удари ЗСУ по тимчасово окупованому Криму. Він зауважив, що контроль над півостровом – це основа успіху на Півдні й навіть на Сході.

Водночас у Генштабі зазначили, що головною метою Збройних Сил України є звільнення всіх окупованих територій. Для цього проводять різні заходи, які спрямовані на послаблення ворога.

Нещодавно Балаклава відкрила осінній сезон кримської "бавовни". У місцевих телеграм-каналах почали про це писати приблизно о 16 годині 1 вересня. Перед цим з'явились ідентичні повідомлення жителів Херсону.

Також усіх українців просять евакуюватися з окупованих територій. Адже це дуже допоможе нашим захисникам у звільненні. До речі, в Укрзалізниці 3 вересня повідомили, що запускають потяги для евакуації людей з Криму.

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