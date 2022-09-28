В России может быть гораздо меньшее количество иранских дронов , чем об этом мечтают в кремле. Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Представитель Одесской ОВА отметил, что иранские дроны сложнее обнаружить через системы ПВО , потому что они двигаются к целям на гораздо более низкой высоте, чем ракеты Х-59 .

Россияне попытались несколько раз атаковать Одесщину дронами-камикадзе и увидели, что не так велика их эффективность. Хотя я не исключаю, что продолжение следует. Там не тысячи штук этих дронов в России, как они могут писать. Мы понимаем, что иран, как восточные торгаши – нормально продали тот товар россиянам, которые хорошо так "попали",

– объяснил Братчук.

По его словам, все потому, что технические характеристики БПЛА , о которых Тегеран заявил публично, не реальны.

"Дроны – довольно опасное оружие. В то же время у россиян тоже еще есть ракеты , они пытались их экономить, но видят, что дроны не удовлетворяют их аппетиты. Теперь они снова пытаются атаковать ракетами, которые придется сбивать, как это было раньше", – добавил чиновник. .

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Как действовать в случае атаки дронов

Братчук рассказал, что атаки дронов происходят не по одной схеме, так как кафиры используют 2, 3 и даже 5 беспилотников одновременно .

Что касается сигналов воздушной тревоги – нужно выполнять те действия, о которых мы говорим несколько раз, люди должны это знать. Такие обстрелы некоторых вернули в реалии военного времени. Плохо, что из-за таких уроков. Что касается самих дронов и, собственно, в Одесской области – их называют "мопедами", они очень громкие и видны в воздухе .

– указал спикер.

По его словам, дроны можно увидеть визуально, а также услышать характерный звук.

"Поэтому слышите такой звук – не пытайтесь делать видео и фото, а просто пройдите в укрытие . Если это центр Одессы, там есть старые здания – так называемые арки. Желательно прижиматься к стене. Как правило, там есть ворота на той арке и ждать, когда закончится сигнал воздушной тревоги", – заметил представитель Одесской ОВА.

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Он предупредил, что после попадания в дроны наших сил ПВО они очень легко дробятся, продуцируя очень много обломков.

"Лучше переждать и тогда можно спокойно покидать хранилища. Также это касается массовых скоплений – нужно не допускать их", – резюмировал Братчук.

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