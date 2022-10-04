Близько 12:00 в Одесі пролунала повітряна тривога, через півгодини оголосили про відбій. Місцеві чули вибухи – повідомлялось, що це справа рук ЗСУ. Пізніше цю інформацію підтвердили в ОК "Південь".
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Робота українських ППО на Одещині
На одному з телеграм-каналів, що моніторить ворожу авіацію, о 12:19 повідомили, що зафіксовано у напрямку Одеси на радарах російський безпілотний літальний апарат. Через декілька хвилин з'явилось оновлення про його зникнення.
У ЗМІ зазначають, що українським Силам протиповітряної оборони вдалось збити ворожий БПЛА.
О 12:48 на офіційній телеграм-сторінці органів влади Одеси підтвердили цю інформацію.
Ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу Shahed-136. Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем,
– зацитували державні структури повідомлення ОК "Південь".
ППО збила безпілотник на Одещині / Фото "Суспільного"
Українська армія збила безпілотник на Одещині / Фото "Суспільного"
Реакція Одеської ОВА
Речник Одеської військової адміністрації Сергія Братчук опублікував у своєму телеграм-каналі вірш про роботу української армії та ППО. У ньому він побажав ворогам смерті.
Коли працює ППО –
вражина має йти на дно.
І мені чесно, все одно,
Чи то "шахід", чи "росл*йно",
– написав Братчук.
Вочевидь, представнику ОВА було важко стримати свою радість. Так він виразив своє захоплення робою Збройних Сил України.
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Нагадаємо, нещодавно Братчук розповів, чи буде наступ росіян на Одесу. За його словами, потрібно готуватися до гіршого, оскільки від ворога можна очікувати всього.
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