Близько 12:00 в Одесі пролунала повітряна тривога, через півгодини оголосили про відбій. Місцеві чули вибухи – повідомлялось, що це справа рук ЗСУ. Пізніше цю інформацію підтвердили в ОК "Південь".

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Робота українських ППО на Одещині

На одному з телеграм-каналів, що моніторить ворожу авіацію, о 12:19 повідомили, що зафіксовано у напрямку Одеси на радарах російський безпілотний літальний апарат. Через декілька хвилин з'явилось оновлення про його зникнення.

У ЗМІ зазначають, що українським Силам протиповітряної оборони вдалось збити ворожий БПЛА.

О 12:48 на офіційній телеграм-сторінці органів влади Одеси підтвердили цю інформацію.

Ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу Shahed-136. Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем,

– зацитували державні структури повідомлення ОК "Південь".



ППО збила безпілотник на Одещині / Фото "Суспільного"



Українська армія збила безпілотник на Одещині / Фото "Суспільного"

Реакція Одеської ОВА

Речник Одеської військової адміністрації Сергія Братчук опублікував у своєму телеграм-каналі вірш про роботу української армії та ППО. У ньому він побажав ворогам смерті.

Коли працює ППО –

вражина має йти на дно.

І мені чесно, все одно,

Чи то "шахід", чи "росл*йно",

– написав Братчук.

Вочевидь, представнику ОВА було важко стримати свою радість. Так він виразив своє захоплення робою Збройних Сил України.

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Нагадаємо, нещодавно Братчук розповів, чи буде наступ росіян на Одесу. За його словами, потрібно готуватися до гіршого, оскільки від ворога можна очікувати всього.

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