Около 12:00 в Одессе прозвучала воздушная тревога, через полчаса объявили об отбое. Местные слышали взрывы – сообщалось, что это дело рук ВСУ. Позже эту информацию подтвердили в ОК "Юг".
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Работа украинской ПВО в Одесской области
В одном из телеграм-каналов, который мониторит вражескую авиацию, в 12:19 сообщили, что зафиксирован в направлении Одессы на радарах российский беспилотный летательный аппарат. Через несколько минут появилось обновление о его исчезновении.
В СМИ отмечают, что украинским Силам противовоздушной обороны удалось сбить вражеский БПЛА.
В 12:48 на официальной телеграм-странице органов власти Одессы подтвердили эту информацию.
Враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136". Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем,
– процитировали государственные структуры сообщение ОК "Юг".
ПВО сбила беспилотник в Одесской области / Фото "Суспільного"
Украинская армия сбила беспилотник в Одесской области / Фото "Суспільного"
Реакция Одесской ОВА
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук опубликовал в своем телеграм-канале стихотворение о работе украинской армии и ПВО. В нем он пожелал врагам смерти.
Коли працює ППО –
вражина має йти на дно.
І мені чесно, все одно,
Чи то "шахід", чи "росл*йно",
– написал Братчук.
Очевидно, представителю ОВА было трудно сдержать свою радость. Так он выразил свое восхищение работой Вооруженных Сил Украины.
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Напомним, недавно Братчук рассказал, будет ли наступление россиян на Одессу. По его словам, нужно готовиться к худшему, поскольку от врага можно ожидать всего.
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