Около 12:00 в Одессе прозвучала воздушная тревога, через полчаса объявили об отбое. Местные слышали взрывы – сообщалось, что это дело рук ВСУ. Позже эту информацию подтвердили в ОК "Юг".

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Работа украинской ПВО в Одесской области

В одном из телеграм-каналов, который мониторит вражескую авиацию, в 12:19 сообщили, что зафиксирован в направлении Одессы на радарах российский беспилотный летательный аппарат. Через несколько минут появилось обновление о его исчезновении.

В СМИ отмечают, что украинским Силам противовоздушной обороны удалось сбить вражеский БПЛА.

В 12:48 на официальной телеграм-странице органов власти Одессы подтвердили эту информацию.

Враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136". Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем,

– процитировали государственные структуры сообщение ОК "Юг".



ПВО сбила беспилотник в Одесской области / Фото "Суспільного"



Украинская армия сбила беспилотник в Одесской области / Фото "Суспільного"

Реакция Одесской ОВА

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук опубликовал в своем телеграм-канале стихотворение о работе украинской армии и ПВО. В нем он пожелал врагам смерти.

Коли працює ППО –

вражина має йти на дно.

І мені чесно, все одно,

Чи то "шахід", чи "росл*йно",

– написал Братчук.

Очевидно, представителю ОВА было трудно сдержать свою радость. Так он выразил свое восхищение работой Вооруженных Сил Украины.

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Напомним, недавно Братчук рассказал, будет ли наступление россиян на Одессу. По его словам, нужно готовиться к худшему, поскольку от врага можно ожидать всего.

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