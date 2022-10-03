Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Раніше повідомлялось про те, що росіяни вдарили ракетами "Іскандер" по Одещині.

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Загроза наступу на Одесу

Братчук зазначив, що всі прогнози щодо наступу росіян на Одесу – це прогнози від лукавого. Ми не знаємо, що в голові окупантів. Краще їм здаватись, як говорять і наші ЗСУ.

Звичайно, треба готуватись до найгірших сценаріїв. Вони озвучені, і я прекрасно розумію, що військове командування розуміє, що може відбутись. Відповідні сценарії контрдій теж мають бути,

– зауважив речник Одеської ОВА.

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Ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині

Він продовжив, що має зв'язок з людьми, які перебувають на тимчасово окупованій території Херсонщини. Наші підпільники там допомагають нищити ворога. Зокрема, партизани.

"Люди дуже чекають. Уже настільки їх там примушують здатись: і до вчителів ходять патрулі, і складають списки тих, кого на Херсонщині будуть виселяти. І коли ти бачиш у цих списках прізвища рідних тобі людей, розумієш, що треба щось робити з одного боку. З іншого, вони мають протриматись. Не підганяймо ЗСУ, вони знають, що роблять і без нас", – наголосив Братчук.

Ситуація в Придністров'ї та на мосту через Дністровський лиман

Речник Одеської ОВА також розказав, що пункт пропуску в Паланці працює відповідно до реалій часу. Міст через Дністровський лиман, на жаль, не працює. Ремонт зараз робити неможливо, тому що ворог постійно загрожує. Щодо Придністров'я, то ситуація постійно відстежується.

Молдова теж за цим спостерігає дуже активно, бо це їхня тимчасово окупована територія, що є міжнародно визнаним,

– підсумував він.

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