Зіткнення сталося на перехресті

Інцидент трапився близько 07:30 між селом Візирка та селищем Нові Біляри на Одещині. Автобус та фура їхали трасою Одеса – Южне.

Читайте також На трасі Київ – Чоп у Бродах у ДТП із військовим автомобілем загинули троє жінок і дитина

За попередніми даними, водій вантажівки розвертався на перехресті біля пункту прийому зернових продуктів. Під час цього маневру він допустив зіткнення з автобусом, в салоні якого перебувало 45 пасажирів.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. У поліції додали, що рух транспорту на цій ділянці дороги не ускладнений.



На Одещині трапилася ДТП, у якій постраждали 17 людей / Фото поліції



Зіткнулися вантажівка та автобус

ДТП з маршруткою у Києві

Масштабна ДТП трапилася 19 вересня у Києві на Повітрофлотському проспекті. Водій автомобіля Mercedes-Benz в'їхав у маршрутку, яка рухалася попереду. Внаслідок зіткнення керманич громадського транспорту не впорався з керуванням та наїхав на електроопору.

Через це постраждали 23 пасажирів, серед яких і троє дітей. 28-річного водія автівки затримали та взяли під варту. Тепер йому загрожує до 8 років в'язниці.

Дивіться до теми – кортеж Зеленського потрапив у ДТП: відео