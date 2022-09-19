Винуватця аварії затримали. Тепер йому загрожує в'язниця.

Важливо На трасі Київ – Чоп у Бродах у ДТП із військовим автомобілем загинули троє жінок і дитина

У ДТП постраждали понад 20 осіб

Аварія сталася на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі. За попередніми даними, водій автомобіля "Mercedes-Benz" не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у автобус, який рухався попереду. Внаслідок зіткнення водій автобуса не впорався з керуванням та наїхав на електроопору.

Внаслідок ДТП постраждали 23 пасажири автобуса, зокрема троє неповнолітніх, яких із різними травмами доставили до лікарень.

28-річного водія легковика затримали та помістили до ізолятора тимчасово тримання.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.



У Києві сталася ДТП / фото поліція Києва



Внаслідок аварії багато постраждалих / фото поліція Києва



Жахлива ДТП у столиці 19 вересня / фото поліція Києва

Страшні ДТП в Україні: останні новини

Нещодавно на трасі Київ – Чоп сталася смертельна аварія за участю військового автомобіля. Внаслідок аварії загинув 7-річний хлопчик.

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