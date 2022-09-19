Виновник аварии задержан. Теперь ему грозит тюрьма.

Важно На трассе Киев – Чоп в Бродах в ДТП с военным автомобилем погибли три женщины и ребенок

В ДТП пострадали более 20 человек

Авария произошла на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся впереди автобус. В результате столкновения водитель автобуса не справился с управлением и наехал на электроопору.

В результате ДТП пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое несовершеннолетних, которых с разными травмами доставили в больницы.

28-летний водитель легковушки был задержан и помещен в изолятор временно содержания.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.



В Киеве произошло ДТП / фото полиция Киева



В результате аварии много пострадавших / фото полиция Киева



Ужасное ДТП в столице 19 сентября / фото полиция Киева

Страшные ДТП в Украине: последние новости

Недавно на трассе Киев – Чоп произошла смертельная авария с участием военного автомобиля. В результате аварии погиб 7-летний мальчик.

Также в Киеве 14 сентября попал в аварию кортеж президента Украины Владимира Зеленского. Он возвращался с визита в Харьковскую область.

А на трассе Одесса – Рени произошло жуткое ДТП. Погиб один из водителей и его 2-летний сын.

Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве: смотрите видео