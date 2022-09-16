Кроме этого, пострадали еще 4 человека. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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В результате аварии погибли четыре человека

Правоохранители сообщили, что около 20:00 15 сентября на трассе Киев – Чоп произошло ДТП. В городе Броды столкнулись 2 автомобиля.

В результате на месте происшествия погибли 4 пассажира Volkswagen, среди которых был мальчик в возрасте 7 лет. Также получили травмы:

водитель Volkswagen,

3 пассажира, в том числе двое детей в возрасте 4 и 6 лет.

Медики скорой доставили пострадавших в больницу. Также известно, что водитель военного автомобиля, столкнувшегося с Volkswagen, не пострадал.

На месте происшествия работали следователи полиции Львовщины и сотрудники Золочевского райотдела полиции. Они вместе с работниками ДБР устанавливают механизм и обстоятельства аварии.



В результате аварии погиб 7-летний мальчик / Фото полиции Львовской области

Обратите внимание! Кортеж президента Владимира Зеленского около 23:00 14 сентября попал в ДТП. Утром на следующий день в сети появилось видео, на котором видны авто после аварии, а также, как оказывали первую медицинскую помощь раненому водителю, въехавшему в автомобиль главы государства.

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