Это было обычное ДТП, ничего особенного. Об этом в эфире 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Детали ДТП с президентом

Это была глубокая ночь. Человек, который был за рулем, имел определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете – там определенные "стимуляторы" были,

– рассказал Михаил Подоляк, улыбаясь.

Впрочем, какие именно "стримуляторы" подразумевал советник главы ОПУ – он не уточнил. Поэтому непонятно, речь идет об алкоголе, наркотиках или, возможно, настоящем лекарстве, которое повлияло на внимание водителя.

В то же время он отметил, что сейчас идет следствие. Все предыдущие результаты можно ожидать в ближайшие часы или дни.

"С точки зрения здоровья президента – никаких угроз не существует. Все нормально. Есть только определенный материальный вред", – заверил советник главы Офиса Президента.

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Символическое место ДТП

Советник Андрея Ермака также рассказал, что авария произошла в Киеве на проспекте Победы. Он заметил некоторый символизм этого места.

"Я думаю, что проспект Победы будет иметь совсем другое значение скоро у нас", – рассказал Михаил Подоляк.

Обратите внимание! Премьеру интервью с Михаилом Подоляком можно будет посмотреть на ютуб-канале 24 канала в 20:00 15 сентября.

ДТП с Владимиром Зеленским