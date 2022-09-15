Це була звичайна ДТП, нічого особливого. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Це була глибока ніч. Людина, яка була за кермом, мала певні "проблеми зі здоров'ям". Ну ви розумієте – там певні "стимулятори" були,

– розповів Михайло Подоляк, посміхаючись.

Втім, які саме "стримулятори" мав на увазі радник голови ОПУ – він не уточнив. Тому незрозуміло, мовиться про алкоголь, наркотики чи, можливо, справжні ліки, які вплинули на увагу водія.

Водночас він відзначив, що наразі триває слідство. Тож усі попередні результати можна очікувати в найближчі години або дні.

"З точки зору здоров'я президента – ніяких загроз не існує. Усе нормально. Є лише певна матеріальна шкода", – запевнив радник голови Офісу Президента.

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Символічне місце ДТП

Радник Андрія Єрмака також розповів, що аварія трапилася в Києві на проспекті Перемоги. Він зауважив певний символізм цього місця.

"Я думаю, що проспект Перемоги буде мати зовсім інше значення скоро в нас", – розповів Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! Прем'єру інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна буде переглянути на ютуб-каналі 24 каналу о 20:00 15 вересня.

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