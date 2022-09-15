У мережі вже з'явилися чергові відео з можливого місця ДТП, в яку потрапив Володимир Зеленський. На них можна побачити, як медики надають допомогу потерпілому водію, котрий і в'їхав у кортеж президента.

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Потерпілому надавали медичну допомогу

Відразу ж обмовимося, що це відео з мережі. І ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати того факту, що воно зняте саме після ДТП, в яку потрапив президент. Автори ролика, який потрапив у мережу, роблять акцент на тому, що транспортний засіб пересувався Києвом під час комендантської години. І достеменно невідомо, чи мав він на це відповідний дозвіл.

Можливе відео з місця ДТП кортежу Зеленського у Києві: дивіться відео

Водночас це відео може ілюструвати те, про що повідомив речник президента Сергій Никифоров. Він написав, що медики, котрі супроводжували президента, вже надали кваліфіковану допомогу потерпілому водію легкового автомобіля. Після цього його передали швидкій допомозі. Речник також повідомив, що президента теж оглянули медики. У нього не виявили серйозних ушкоджень.

Президент саме повертався з Харківщини

Нагадаємо, що 14 вересня Зеленський вирушив на Харківщину. Він прибув до міста Ізюм, де брав участь в урочистому підійманні прапора України. Цікаво, що під час промови президента на фоні пролунав вибух. Але це не зупинило главу держави. Він витримав невелику паузу та продовжив говорити, після чого попрохав вшанувати пам'ять усіх українських воїнів, які полягли у війні.

Цікаво, що відразу ж після ДТП Володимир Зеленський записав своє чергове відеозвернення. Його він робив зі свого кабінету. Тож можна зробити висновки, що президент дійсно не постраждав серйозно після зіткнення з автівкою. Водночас на самому відео він цей момент ніяк не прокоментував.

Натомість він зробив акцент саме на своєму візиті на Харківщину. Президент підкреслив, що правоохоронці займаються документуванням слідів убивств і катувань мирного населення. Він наголосив на тому, що в області російські військові чинили геноцид українців.

Варте уваги – кортеж Зеленського потрапив у ДТП у Києві: дивіться відео