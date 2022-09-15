Президент відзначив, що майже вся область деокупована. Це безпрецедентний рух наших воїнів, адже українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим.

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Зеленський наголосив, що за першу добу активних дій ЗСУ просунулися на 19 кілометрів. За 5 днів із боями пройшли 110 кілометрів. Від окупантів звільнили майже 400 населених пунктів. 150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне безпечне.

Президент подякував генерал-полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу. Вони успішно провели військову операцію зі звільнення Харківщини.

росія на Харківщині вчиняла геноцид

Політик зазначив, що окупанти залишили по собі спустошені села, розбиті школи та церкви. У звільнені населені пункти отримали доступ українські та іноземні журналісти – світ має побачити руйнування. Правоохоронці отримують свідчення про вбивства та катування людей.

Те, що ми зараз бачимо на Харківщині – це докази геноциду проти українців,

– наголосив Зеленський.

Звернення до росіян

Окремо Зеленський звернувся до громадян держави-агресорки. Він нагадав атаку по дамбі у Кривому Розі. Це удари по об'єктах, які взагалі не мають жодної військової цінності, фактично по сотнях тисяч звичайних мирних людей. Зеленський переконаний, що це ще одна причина, чому росія програє не лише війну, а й саму історію.

Історію пишуть люди, а нелюди – ніколи. Ким ви залишитеся в історії? Усі ті, хто б'є цими ракетами. Ті, хто прийшли на нашу землю. Слабаки. Ви – слабаки, які воюють із цивільними,

– наголосив політик.

Зеленський додав, що окупанти залишаться в історії терористами, яких соромитимуться власні онуки. Президент попередив, єдиний вихід для російських солдатів – це здатися в полон. Лише це гарантує їм збереження життя та відношення відповідно до всіх конвенцій.

Насамкінець Зеленський сказав, що кожен російський солдат уже мав зрозуміти – тільки в українському полоні ніхто не використовуватиме його як гарматне м'ясо.

Терор тільки підтверджує слабкість росіян

Зеленський запевнив, що на місці ракетного удару по Кривому Рогу ліквідовують наслідки чергової російської підлості. Удар означає одне – загарбники зрозуміли, що російське командування бездарне, їх очікує в Україні розгром на всіх напрямках.

Проте президент запевнив – жодним терором росія не виправить свій програш. Терор – тільки підтверджує слабкість того, хто до нього вдається.

Зеленський подякував військовим

В Ізюмі глава держави нагородив українських героїв.

Він подякував воїнам 14-ї і 92-ї окремих механізованих бригад,

25-ї окремої повітряно-десантної бригади,

80-ї окремої десантно-штурмової бригади,

107-й реактивній артилерійській бригаді,

40-й, 43-й, 44-й окремим артилерійським бригадам,

26-й артилерійській бригаді,

15-й окремій бригаді артилерійської розвідки,

генералу-полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу.

Президент переконаний, що так само, як на Харківщині, українських воїнів зустрічатимуть і на Донбасі, і на півдні, і в Криму.

Також у Харкові Зеленський провів нараду щодо енергетичної ситуації в місті та області. Влада розуміє, що росія може вдатися до будь-яких нових підлостей. Усім рівням української влади доручили підготуватись до різних сценаріїв.

Підготовка до візиту Урсули фон дер Ляйен

Політик розповів, що 15 вересня до Києва з візитом прибуває президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Напередодні в Брюсселі на спеціальному засіданні Європарламенту під час щорічного звернення про стан обʼєднаної Європи фактично була представлена й держава з-поза меж ЄС – Україна.

Перша леді Олена Зеленська була присутня під час щорічного звіту Президентки Єврокомісії. В ЄС вирішили, що 100 мільйонів євро виділять для відбудови 74 шкіл в Україні в межах Fast Recovery Plan.

Дивіться більше – звернення Зеленського за 14 вересня: