Медики, що супроводжували Зеленського, надали допомогу водію легковика. Його передали швидкій. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

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Що із Зеленським

За словами речника, президента оглянув лікар. Серйозних ушкоджень в Зеленського немає.

Усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

Звернення Зеленського

Одразу після повідомлення про ДТП президент випустив традиційне відеозвернення. Щоправда, аварію не прокоментував.

Він розповів про свій візит на Харківщину, щокрема, у звільнені від окупантів міста та села. Зеленський зазначив, що правоохоронці вже документують сліди вбивств та катувань цивільних. Росіяни здійснювали на Харківщині геноцид українців.

Крім того, глава держави звернувся і до росіян. Він наголосив, що історію пишуть люди, а нелюди – ніколи. Окупанти ж увійдуть в історію терористами, яких соромитимуться власні онуки.

Зеленський сказав, що наслідки удару по дамбі у Кривому Розі вже ліквідовують. За словами політика, такий терор тільки доводить слабкість загарбників.

Насамкінець президент подякував військовим, анонсував новини з передової, а також візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

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