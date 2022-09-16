Окрім цього, постраждали ще 4 людини. Про це розповіли у поліції Львівської області.

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Унаслідок аварії загинули четверо людей

Правоохоронці повідомили, що близько 20:00 15 вересня на трасі Київ – Чоп сталася ДТП. У місті Броди зіштовхнулися 2 автомобілі.

Внаслідок цього на місці події загинули 4 пасажирів Volkswagen, серед яких був хлопчик віком 7 років. Також зазнали травм:

водійка Volkswagen,

3 пасажирів, зокрема двоє дітей віком 4 і 6 років.

Медики швидкої доставили постраждалих у лікарню. Також відомо, що водій військового автомобіля, який зіштовхнувся з Volkswagen, не постраждав.

На місці події працювали слідчі поліції Львівщини та співробітники Золочівського райвідділу поліції. Вони разом із працівниками ДБР встановлювати механізм та обставини аварії.



Унаслідок аварії загинув 7-річний хлопчик / Фото поліції Львівської області

Зверніть увагу! Кортеж президента Володимира Зеленського близько 23:00 14 вересня потрапив у ДТП. Вранці наступного дня у мережі з'явилося відео, на яких видно автівки після аварії, а також, як надавали першу медичну допомогу пораненому водієві, який в'їхав в автомобіль глави держави.

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