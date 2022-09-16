Окрім цього, постраждали ще 4 людини. Про це розповіли у поліції Львівської області.
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Унаслідок аварії загинули четверо людей
Правоохоронці повідомили, що близько 20:00 15 вересня на трасі Київ – Чоп сталася ДТП. У місті Броди зіштовхнулися 2 автомобілі.
Внаслідок цього на місці події загинули 4 пасажирів Volkswagen, серед яких був хлопчик віком 7 років. Також зазнали травм:
- водійка Volkswagen,
- 3 пасажирів, зокрема двоє дітей віком 4 і 6 років.
Медики швидкої доставили постраждалих у лікарню. Також відомо, що водій військового автомобіля, який зіштовхнувся з Volkswagen, не постраждав.
На місці події працювали слідчі поліції Львівщини та співробітники Золочівського райвідділу поліції. Вони разом із працівниками ДБР встановлювати механізм та обставини аварії.
Унаслідок аварії загинув 7-річний хлопчик / Фото поліції Львівської області
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