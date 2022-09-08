Рух ускладнений на ділянці біля села Монаші Білгород-Дністровського району. Про це повідомляють у Нацполіції Одеської області.

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Деталі смертельної ДТП

На трасі Одеса – Рені зіштовхнулися вантажний та легковий автомобілі. Одразу після ДТП сталося сильне загоряння. Відео пожежі опублікував голова Одеської ОВА Сергій Братчук.

Після зіткнення вантажівка та легковик спалахнули: дивіться відео

Як наслідок, загинули 27-річний водій легковика та його дворічний син. 47-річний кермувальник вантажівки не постраждав.

На місці події працюють поліцейські, які з’ясовують обставини аварії та забезпечують безпеку дорожнього руху,

– пишуть у поліції.

Слідчо-оперативна група з розслідування ДТП вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Мовиться про статтю кримінального кодексу "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Ще одна аварія на трасі Одеса – Рені

Біля села Новоселівка 5 вересня сталася смертельна аварія. Зіштовхнулися вантажний автомобіль та мікроавтобус. Як наслідок, водії обох транспортних засобів загинули.

Проїзд цією дорогою у бік Одеси та Ізмаїла був ускладнений. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, бригада швидкої допомоги, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.