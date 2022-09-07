Мовиться про ДТП, що трапились на Бориспільській трасі. Про підозру Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 7 вересня.

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Трухіну повідомили про підозру

7 вересня 2022 року прокурором САП за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомлено про підозру народному депутату України 9 скликання, який за "150 тисяч" намагався підкупити патрульних поліцейських,

– повідомили у САП.

Там пригадали, як розгортались події 23 серпня 2021 року. У той день Олександр Трухін став учасником аварії, в результаті якої постраждало 6 осіб. Серед постраждалих був керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"150 тисяч" і "я тихесенько зараз в ліс піду"

Перебуваючи на місці дорожньо-транспортної пригоди, нардеп запропонував працівникам патрульної поліції неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП,

– пригадали в САП.

Сам Олександр Трухін розповідав нібито ці гроші були в автомобілі, в якому він їхав.

Варто також пригадати, що журналісти "Української правди" показали кадри з нагрудної камери поліцейського, який перебував на місці аварії.

Зокрема, коли поліцейські не відпускали нардепа, то він спробував домовитися й просив принести з автомобіля сумку. Голос, схожий на Трухіна, також казав:

"там є 150 тисяч";

"давай я тихесенько зараз в ліс піду. Поговорю з Денисом Монастирським. Потім знайдемося і я віддячу".

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У САП також додали, що в рамках досудового розслідування детективами НАБУ зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату України про підозру у пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 4 років ув'язнення. Станом на 7 вересня триває досудове розслідування.

У Національному антикорупційному бюро України розповіли, що разом із САП повідомили нардепу про підозру, а також пригадали, що розслідування факту ще 2 лютого 2022 року почав генпрокурор на підставі матеріалів журналістського розслідування.

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Трухін прокоментував отримання підозри

Олександр Трухін заявив, що 7 вересня отримав від САП підозру щодо одного з епізодів аварії, яка сталась рік тому на Бориспільській трасі. Нардеп також:

пообіцяв співпрацювати зі слідством;

брати участь у всіх слідчих діях;

і щоб "справа не кидала тінь на репутацію команди", звернувся до голови фракції Давида Арахамії з проханням призупинити його членство у фракції "Слуга народу" на період розслідування.

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