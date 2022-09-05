ДТП трапилась на 172 кілометрі траси Одеса – Рені зранку 5 вересня. За даними Служби автодоріг Одещини, проїзд по цією дорогою у бік Одеси та Ізмаїла ускладнено.

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Деталі аварії

Біля Новоселівки зіштовхнулися вантажний автомобіль та мікроавтобус. Водії обох транспортних засобів загинули.



На Одещині сталася аварія / Фото Нацполіції

Просимо водіїв із розумінням поставитися до ситуації, що склалася, і бути максимально уважними на дорозі,

– наголошують у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, бригада швидкої допомоги, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Усі деталі з'ясовуються.

Ще одна ДТП на трасі Одеса – Рені

Аварія трапилася на 51 кілометрі траси Одеса – Рені 3 вересня. За даними поліції, зіштовхнулися легковик і вантажівка.

Водій легкового автомобіля Daewoo не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Scania.

Внаслідок аварії загинули 37-річний кермувальник легковика та його 15-річна донька. Інші пасажири – 37-річна дружина та 12-річний син – перебувають у лікарні. Водночас 32-річний водій вантажівки не постраждав.