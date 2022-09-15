Речник президента України Сергій Никифоров запевнив, що в українського лідера легкі забої і він не змінив графік роботи. Детальніше про все, що відомо про аварію, читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Зеленський у ДТП отримав легкі забої: ексклюзивні подробиці про аварію в Києві

Кортеж президента потрапив у аварію дорогою до Офісу Президента

Спочатку про аварію за участі президента України у ніч проти 15 вересня повідомив речник президента Сергій Никифоров. Він також розповів, що легковик зіткнувся з автівкою Президента України та машинами супроводу. Попередньо відомо, що інше легкове авто рухалося у перехресному напрямку.

Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено,

– повідомив Никифоров.

Тоді він запевнив, що всі обставини аварії з'ясують правоохоронці. В ту ж ніч у мережі почали публікувати відео нібито з місця аварії, проте офіційно правдивість цих кадрів влада ані підтверджувала, ані спростовувала.

Ймовірні кадри з місця аварії: дивіться відео

Важливо. Ввечері 14 вересня Володимир Зеленський після повернення з Харківщини записав традиційне відеозвернення до українців, у якому розповів про свій візит у деокуповані населені пункти, про те, що наслідки удару по дамбі у Кривому Розі вже ліквідовують.Також президент подякував військовим, анонсував новини з передової та візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Проте жодним словом не обмовився про аварію.

Вже 15 вересня вранці у мережі опублікували відео, на яких видно авто після аварії, а також, як надають першу медичну допомогу пораненому водієві машини, яка, ймовірно, і зіткнулась з автомобілем президента.

Автори опублікованого відео також здивувались, як водій їхав на автомобілі по Києву під час комендантської години. Варто зазначити, що у поліції наразі не інформували, чи мав водій, ймовірно цивільного авто, дозвіл.

Кадри, на яких, ймовірно, поранений водій: дивіться відео

Президент отримав легкі забої

Вже орієнтовно о 14:30 15 вересня речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров у ексклюзивному коментарі 24 каналу запевнив, що аварія не вплинула на стан здоров'я чи працездатність президента.

Президент працює із самого ранку. Розклад зустрічей на сьогодні ніяк не змінився, всі заходи відбуваються за графіком,

– сказав Никифоров.

Однак речник додав, що Володимир Зеленський отримав легкі забої, проте госпіталізація не знадобилася.

Щодо стану здоров'я пораненого водія, то речник запевнив, що, очевидно, не має права це коментувати. На питання, чи вважають в Офісі Президента аварію спланованою, або випадковою, Никифоров не відповів.

Він закликав дочекатися розслідування правоохоронців, які і мають встановити всі причини та обставини аварії.

ДБР вже відкрило справу

Працівники Державного бюро розслідувань 15 вересня повідомили, що вже відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у центі Києва 14 вересня.

Проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. За їх результатами ДБР проінформує громадськість,

– запевнили у Держбюро розслідувань.

Подоляк натякнув на сп'яніння учасника аварії

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у ефірі 24 каналу сказав, що це була звичайна аварія. Мовляв, нічого особливого.

Це була глибока ніч. Людина, яка була за кермом, мала певні "проблеми зі здоров'ям". Ну ви розумієте – там певні "стимулятори" були,

– розповів Михайло Подоляк, посміхаючись.

Однак радник Андрія Єрмака не сказав, про які саме "стримулятори" мовиться. Зокрема, це могли бути наркотики, алкоголь чи звичайні ліки.

Проте Михайло Подоляк запевнив, що слідство триває і на його попередні результати можна чекати в найближчі години або дні.

"З точки зору здоров'я президента – ніяких загроз не існує. Усе нормально. Є лише певна матеріальна шкода", – пояснив радник Єрмака.

Зверніть увагу! 14 вересня Володимир Зеленський відвідав звільнений 11 вересня Ізюм, який є третім за величиною містом Харківської області. Місто перебувало в окупації з 2 квітня. З того часу люди жили без світла, газу й води. На жаль, щонайменше 1000 мирних жителів Ізюма загинули від початку військового вторгнення росії.

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