Речник президента України Сергій Никифоров в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів, в якому стані перебуває Володимир Зеленський.

Важливо Кортеж Зеленського потрапив у ДТП у Києві

В якому стані президент України

Нікіфоров поспішив запевнити, що аварія жодним чином не позначилася на стані здоров'я та працездатності президента.

Президент працює із самого ранку. Розклад зустрічей на сьогодні ніяк не змінився, всі заходи відбуваються за графіком,

– сказав Никифоров.

За словами Никифорова, президент відбувся легкими забоями, але госпіталізація не знадобилася. Український лідер продовжує працювати.

Як сталася аварія

Відомо, що ДТП сталася пізно ввечері, ближче до 23:00, у Києві. Президент рухався у напрямку Офісу Президента, він якраз повертався з поїздки звільненими районами Харківської області. Інше легкове авто рухалося у перехресному напрямку. Як наслідок – сталося зіткнення.

Кортеж президента супроводжували медики та охорона Володимира Зеленського. Саме вони і надали першу медичну допомогу постраждалому водію легкового авто. Після цього постраждалого передали до рук міської швидкої.

Щодо стану водія Никифоров сказав, що, очевидно, не має права це коментувати. Він також закликав дочекатися розслідування правоохоронців, які і мають встановити всі причини та обставини ДТП.

На питання, чи вважають в ОП аварію спланованою, або ж це була випадковість, Никифоров не відповів. Він запевнив, що в цьому розберуться правоохоронці.

Зеленський відвідав деокуповану Харківщину

14 вересня президент Володимир Зеленський прибув у деокупований Ізюм на Харківщині, де взяв участь в урочистому піднятті державного прапора над міською радою. До міста також прибула заступниця міністра оборони Ганна Маляр та інші представники ЗСУ.

На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Зеленський подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці військові підняли український стяг над міською радою.

Згодом про візит у звільнене місто повідомив і Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що державний стяг невдовзі майорітиме у кожному українському місті.