Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал, в каком состоянии находится Владимир Зеленский.

Важно Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

В каком состоянии президент Украины

Никифоров поспешил заверить, что авария никоим образом не сказалась на состоянии здоровья и работоспособности президента.

Президент работает с самого утра. Расписание встреч на сегодня никак не изменилось, все мероприятия проходят по графику,

– сказал Никифоров.

По словам Никифорова, президент отделался легкими ушибами, но госпитализация не понадобилась. Украинский лидер продолжает работать.

Как произошла авария

Известно, что ДТП произошло поздно вечером, ближе к 23: 00, в Киеве. Президент двигался в направлении офиса Президента, он как раз возвращался из поездки освобожденными районами Харьковской области. Другое легковое авто двигалось в перекрестном направлении. Как следствие-произошло столкновение.

Кортеж президента сопровождали медики и охрана Владимира Зеленского. Именно они и оказали первую медицинскую помощь пострадавшему водителю легкового авто. После этого пострадавшего передали в руки городской "скорой".