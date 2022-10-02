Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, синоптики прогнозують в області сильний вітер.
Зауважте Як ВМС не дозволили росіянам контролювати Чорне море: Чмут про переваги й недоліки флоту
На Одещині оголосили штормове попередження
Братчук розповів, що вночі 3 жовтня в Одесі та області очікують північно-західний вітер, який супроводжуватимуть пориви зі швидкістю 15 – 18 метрів за секунду.
У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія закликала одеситів і гостей міста бути пильними, а також максимально обмежити переміщення і поїздки містом. Особливо це прохання стосується літніх людей, дітей і вагітних жінок.
М*скальський флот не інформуємо, нехай потонуть вражини,
– підсумував речник Одеської ОВА.
Зауважимо, що в оперативному командуванні "Південь" 2 жовтня розповіли, що склад та положення корабельного угруповання загарбників суттєвих змін не зазнали.
- В Чорному морі вздовж південного узбережжя Криму маневрують 8 ворожих кораблів та катерів.
- Ще 3 надводні ракетоносії, споряджені "Калібрами", перебувають в готовності до застосування 24 крилатих ракет.
Варто подивитися – Одесу тричі атакували дронами-камікадзе: відео