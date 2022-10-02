Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, синоптики прогнозують в області сильний вітер.

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На Одещині оголосили штормове попередження

Братчук розповів, що вночі 3 жовтня в Одесі та області очікують північно-західний вітер, який супроводжуватимуть пориви зі швидкістю 15 – 18 метрів за секунду.

У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія закликала одеситів і гостей міста бути пильними, а також максимально обмежити переміщення і поїздки містом. Особливо це прохання стосується літніх людей, дітей і вагітних жінок.

М*скальський флот не інформуємо, нехай потонуть вражини,

– підсумував речник Одеської ОВА.

Зауважимо, що в оперативному командуванні "Південь" 2 жовтня розповіли, що склад та положення корабельного угруповання загарбників суттєвих змін не зазнали.

В Чорному морі вздовж південного узбережжя Криму маневрують 8 ворожих кораблів та катерів.

Ще 3 надводні ракетоносії, споряджені "Калібрами", перебувають в готовності до застосування 24 крилатих ракет.

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