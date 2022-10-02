Погода на початку тижня буде похмурою – лише на Півдні очікується сонце. Середня температура повітря – +12...+14 градусів.
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В Україну циклон приніс негоду
Найбільш можливо, що дощі будуть у західних та північних областях. Центру України пощастило трохи більше, однак очікувати на сонячну погоду не варто.
Не переживати можуть лише жителі Одещини, Івано-Франківщини та Чернівців.
У Києві весь день буде хмарно та дощитиме, температура коливатиметься від +8 до +11 градусів. Вітер буде рвучким та південно-західним.
Як зазначає синоптикиня Наталя Діденко, початок тижня буде вологим, бо неподалік "крутиться циклон з атмосферним фронтом".
Якою буде погода у містах України 3 жовтня
Ужгород – +9...+14
Львів – +9
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +9...+15
Хмельницький – +9...+10
Луцьк – +9...+10
Рівне – +8...+9
Житомир – +8...+10
Вінниця – +9...+12
Одеса – +13...+18
Миколаїв – +12...+19
Херсон – +12...+19
Сімферополь – +12...+19
Кропивницький – +10...+15
Черкаси – +9...+14
Чернігів – +6...+9
Суми – +7..+11
Полтава – +7...+14
Дніпро – +12...+16
Запоріжжя – +12...+16
Донецьк – +12...+17
Луганськ – +13...+20
Харків – +9...+15
Київ – +8...+11
Погода в Україні 3 жовтня / Карта "Синоптик"