Погода на початку тижня буде похмурою – лише на Півдні очікується сонце. Середня температура повітря – +12...+14 градусів.

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В Україну циклон приніс негоду

Найбільш можливо, що дощі будуть у західних та північних областях. Центру України пощастило трохи більше, однак очікувати на сонячну погоду не варто.

Не переживати можуть лише жителі Одещини, Івано-Франківщини та Чернівців.

У Києві весь день буде хмарно та дощитиме, температура коливатиметься від +8 до +11 градусів. Вітер буде рвучким та південно-західним.

Як зазначає синоптикиня Наталя Діденко, початок тижня буде вологим, бо неподалік "крутиться циклон з атмосферним фронтом".

Якою буде погода у містах України 3 жовтня

Ужгород – +9...+14

Львів – +9

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+15

Хмельницький – +9...+10

Луцьк – +9...+10

Рівне – +8...+9

Житомир – +8...+10

Вінниця – +9...+12

Одеса – +13...+18

Миколаїв – +12...+19

Херсон – +12...+19

Сімферополь – +12...+19

Кропивницький – +10...+15

Черкаси – +9...+14

Чернігів – +6...+9

Суми – +7..+11

Полтава – +7...+14

Дніпро – +12...+16

Запоріжжя – +12...+16

Донецьк – +12...+17

Луганськ – +13...+20

Харків – +9...+15

Київ – +8...+11



Погода в Україні 3 жовтня / Карта "Синоптик"