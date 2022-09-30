На жаль, з погодою пощастить не всім. Однак повністю сухим і теплим тиждень буде на Півдні Україні.

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Де синоптики обіцяють ідеальний перший тиждень жовтня

На Півдні Україні у вересні ще панувала спекотна погода, а періодично – грози. Водночас з 1 жовтня регіон накриє вже осіннє тепло. В Одесі синоптики обіцяють, що небо буде сонячним весь тиждень. Температура повітря становитиме +20 градусів, а на вихідних, 8 – 9 жовтня, прогріється на кілька градусів.

У Херсоні погода також буде ідеальна для прогулянок. Щоправда, 2 жовтня ще подощить. У Миколаєві у цей день прогнозують дощі. Однак впродовж тижня погода переважно буде сухою.

Водночас вже у другій половині місяця температура повітря на Півдні України суттєво опуститься. Отож радимо скористатися гарною погодою для прогулянок осіннім містом чи парком.

Яка буде погода в інших регіонах

У Києві випогодиться лише 5 жовтня. Перед тим столицю заливатимуть дощі. Однак на вихідних, 8 – 9 жовтня, синоптики обіцяють хорошу погоду – +18 градусів та сонечко. Аналогічною буде погода на Сході України.

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На Заході потепліє з 6 жовтня. 3 дні стовпчики термометрів протримаються на позначці +18 градусів. З неділі, 9 жовтня, прийде похолодання.