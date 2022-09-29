Потепління не прийде цього тижня, на нього доведеться трохи почекати. А до того на Заході традиційно литиме дощ.

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Коли західні області перестануть заливати дощі

11 жовтня на Заході України нарешті перестане дощити. Температура повітря з +11 градусів підійметься до +16 градусів. Небо буде ясним та сонячним. Українці нарешті зможуть залишити свої парасольки вдома й вибратися у парк на прогулянку, щоб помилуватися осінніми пейзажами.

Однак суха погода на довго не затримається. То ж не витрачайте погожі дні даремно, а проведіть їх на природі. Часу буде до 14 жовтня. Щоправда, у цей день вже можливий дощ, на відмінно від попередніх трьох.

Далі температура повітря з +18 градусів впаде до +9 градусів. Повернеться дощ і навіть сніг. У ночі на 18 жовтня стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

Яка погода буде в Україні у жовтні

За словами народного синоптика Володимира Деркача, погода в Україні у жовтні переважно буде теплою. Морозів у другий місяць осені чекати не варто, а от потепління завітає. Бабине літо обіцяють у другій половині жовтня.