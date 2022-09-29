Потепление не придет на этой неделе, его придется немного подождать. К тому же на Западе традиционно будет лить дождь.

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Когда западные области перестанут заливать дожди

11 октября на Западе Украины наконец-то перестанет лить дождь. Температура воздуха с +11 градусов поднимется до +16 градусов. Небо будет ясным и солнечным. Украинцы наконец-то смогут оставить свои зонтики дома и выбраться в парк на прогулку, чтобы полюбоваться осенними пейзажами.

Однако сухая погода долго не задержится. Итак, не тратьте погожие дни впустую, а проведите их на природе. Времени будет до 14 октября. Правда, в этот день уже возможен дождь, в отличие от предыдущих трех.

Далее температура воздуха с +18 градусов упадет до +9 градусов. Вернутся дожди и даже снег. Ночью 18 октября столбики термометров опустятся ниже нуля.

Какая погода будет в Украине в октябре

По словам народного синоптика Владимира Деркача, погода в Украине в октябре в основном будет теплой. Морозов во второй месяц осени ждать не стоит, а вот потепление придет. Бабье лето обещают во второй половине октября.