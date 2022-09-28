Синоптики прогнозируют туман ночью и утром 29 сентября. Атмосферное явление ожидается на всей территории нашего государства, кроме Запада. В Гидрометцентре уверяют, что видимость будет достигать всего 200 – 500 метров.
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Спасатели предупреждают об угрозе
Из-за тумана в ГСЧС объявили первый уровень опасности. Эксперты рекомендуют быть внимательными и следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий.
Ухудшение погоды по данным Укргидрометцентра / Скриншот 24 канала
Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 28 – 30 сентября в Одесской, Херсонской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Какая будет погода в октябре и ноябре: прогнозы экспертов
- Уже вскоре в Украину придет бабье лето. В начале октября возможны небольшие дожди. Однако к середине месяца будет достаточно тепло. Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач.
- После 14 октября количество осадков вырастет. К нам идут холода: температура воздуха опустится, но морозов еще не будет. В этот период прогнозируют дожди кое-где с переходом в мокрый снег.
- В Укргидрометцентре сообщили, что среднемесячная температура воздуха в октябре составит +5...+11 градусов.
- Начало ноября будет теплым, однако уже с середины месяца снова похолодает.