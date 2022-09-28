Синоптики прогнозируют туман ночью и утром 29 сентября. Атмосферное явление ожидается на всей территории нашего государства, кроме Запада. В Гидрометцентре уверяют, что видимость будет достигать всего 200 – 500 метров.

Читайте также Ураган Иан оставил Кубу без света и добрался до Флориды: жуткие видео

Спасатели предупреждают об угрозе

Из-за тумана в ГСЧС объявили первый уровень опасности. Эксперты рекомендуют быть внимательными и следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий.



Ухудшение погоды по данным Укргидрометцентра / Скриншот 24 канала

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 28 – 30 сентября в Одесской, Херсонской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Интересно Ждать ли лютые морозы: какой будет зима в Украине 2022 – 2023

Какая будет погода в октябре и ноябре: прогнозы экспертов