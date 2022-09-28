Синоптики прогнозують туман вночі та вранці 29 вересня. Атмосферне явище очікують на всій території нашої держави, окрім Заходу. У Гідрометцентрі запевняють, що видимість сягатиме лише 200 – 500 метрів.

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Рятувальники попереджають про загрозу

Через туман в ДСНС оголосили перший рівень небезпеки. Експерти рекомендують бути уважними та стежити за повідомленнями про можливе ускладнення погодних умов.



Погіршення погоди за даними Укргідрометцентру / Скриншот 24 каналу

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що 28 – 30 вересня в Одеській, Херсонській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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