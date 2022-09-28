Очікують, що "око" урагану вийде на берег Флориди вдень 28 вересня. Однак вже зараз у деяких районах Флориди падає сильний дощ.

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Аеропорти по всій Флориді оголосили про скасування великої кількості рейсів.

На наступні кілька днів нас чекає дуже погана погода. Вам потрібно евакуюватися зараз. Відносно скоро ви почнете відчувати серйозні наслідки цього шторму,

– сказав губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс.

Що варто знати про потужність урагану

ДеСантіс зауважив, що шторм, ймовірно, обрушиться на південно-західну Флориду вдень або ввечері 28 вересня як ураган четвертої категорії, що означає, що максимальна швидкість вітру сягатиме щонайменше 130 миль на годину, або ж аж 209 кілометрів на годину.

З приходом урагану на сушу очікується:

велика кількість опадів,

небезпечні штормові хвилі,

повені та сильні вітри на більшій частині штату.

Він також попередив про катастрофічні повені та небезпечні для життя штормові хвилі вздовж західного узбережжя Флориди, особливо на ділянці від Неаполя до Сарасоти. За словами губернатора, ймовірно, ураган не вийде зі штату до ранку 30 вересня.

Ураган Іан обрушиться на Флориду: дивіться відео

Флорида готується зустріти стихію: дивіться відео

Ураган Іан принесе сильні дощі: дивіться відео

Не всі бояться стихії: дивіться відео

Потужні штормові хвилі на узбережжі Флориди: дивіться відео

Жахливі наслідки урагану на Кубі

Потужний ураган Іан накрив Кубу 27 вересня. Він приніс сильний дощ і вітер зі швидкістю до 125 миль на годину (201 кілометр на годину). На жаль, стихія забрала життя двох людей.

У результаті шторму сталася руйнація електромережі й Куба опинилася у темряві. Перед заходом сонця жителі шукали їжу та основні припаси, вишукуючись під навісами, щоб купити харчі.

Найбільше постраждали західні провінції Куби. Відео, опубліковані в соціальних мережах з міста Колома, що на південному узбережжі Куби, показали людей у ​​своїх будинках з водою по коліна.

Зверніть увагу! Ураган обрушився на Кубу у той період, коли країна продовжує оговтуватися від одного з найгірших періодів фінансових труднощів, коли погана інфраструктура країни вже спричинила масові відключення електроенергії.

Острів довгий час ніс на собі тягар атлантичних штормів. У 2008 році два урагани, Густав і Айк, пронеслися по всій країні, в результаті чого загинуло щонайменше семеро людей, завдано шкоди посівам і будівлям, а також викликано понад 150 зсувів у Гавані.