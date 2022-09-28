Ожидают, что "глаз" урагана выйдет на берег Флориды днем 28 сентября. Однако уже сейчас в некоторых районах Флориды падает сильный дождь.

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Аэропорты по всей Флориде объявили об отмене большого количества рейсов.

На следующие несколько дней нас ждет очень плохая погода. Вам нужно эвакуироваться сейчас. Относительно скоро вы начнете испытывать серьезные последствия этого шторма,

– сказал губернатор штата Флорида Рон ДеСантис.

Что стоит знать о мощности урагана

ДеСантис отметил, что шторм, вероятно, обрушится на юго-западную Флориду днем или вечером 28 сентября как ураган четвертой категории, что означает, что максимальная скорость ветра будет достигать не менее 130 миль в час, или же аж 209 километров в час.

С приходом урагана на сушу ожидается:

большое количество осадков,

опасные штормовые волны,

наводнения и сильные ветры на большей части штата.

Он также предупредил о катастрофических наводнениях и опасных для жизни штормовых волнах вдоль западного побережья Флориды, особенно на участке от Неаполя до Сарасоты. По словам губернатора, вероятно, ураган не выйдет из штата до утра 30 сентября.

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Ужасные последствия урагана на Кубе

Мощный ураган Иэн накрыл Кубу 27 сентября. Он принес сильный дождь и ветер со скоростью до 125 миль в час (201 километр в час). К сожалению, стихия унесла жизни двух человек.

В результате шторма произошло разрушение электросети и Куба оказалась в темноте. Перед заходом солнца жители искали еду и основные припасы, выстраиваясь под навесами, чтобы купить продукты.

Больше всего пострадали западные провинции Кубы. Видео, опубликованные в социальных сетях из города Колома, что на южном побережье Кубы, показали людей в своих домах с водой по колено.

Обратите внимание! Ураган обрушился на Кубу в тот период, когда страна продолжает оправляться от одного из худших периодов финансовых трудностей, когда плохая инфраструктура страны уже вызвала массовые отключения электроэнергии.

Остров долгое время нес на себе бремя атлантических штормов. В 2008 году два урагана, Густав и Айк, пронеслись по всей стране, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, нанесен ущерб посевам и зданиям, а также вызвано более 150 оползней в Гаване.

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