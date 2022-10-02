Погода в начале недели будет пасмурной – только на Юге ожидается солнце. Средняя температура воздуха – +12…+14 градусов.

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В Украину циклон принес непогоду

Наиболее вероятно, что дожди будут в западных и северных областях. Центру Украины повезло чуть больше, однако ожидать солнечной погоды не стоит.

Не переживать могут только жители Одесской области, Ивано-Франковской области и Черновцов.

В Киеве весь день будет облачно и дождливо, температура будет колебаться от +8 до +11 градусов. Ветер будет порывистым и юго-западным.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, начало недели будет влажным, потому что неподалеку "крутится циклон с атмосферным фронтом".

Какая будет погода в городах Украины 3 октября

Ужгород – +9...+14

Львов – +9

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+15

Хмельницкий – +9...+10

Луцк – +9...+10

Ровно – +8...+9

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+12

Одесса – +13...+18

Николаев – +12...+19

Херсон – +12...+19

Симферополь – +12...+19

Кропивницкий – +10...+15

Черкассы – +9...+14

Чернигов – +6...+9

Сумы – +7..+11

Полтава – +7...+14

Днепр – +12...+16

Запорожье – +12...+16

Донецк – +12...+17

Луганск – +13...+20

Харьков – +9...+15

Киев – +8...+11



Погода в Украине 3 октября / Карта "Синоптик"