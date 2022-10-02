Погода в начале недели будет пасмурной – только на Юге ожидается солнце. Средняя температура воздуха – +12…+14 градусов.
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В Украину циклон принес непогоду
Наиболее вероятно, что дожди будут в западных и северных областях. Центру Украины повезло чуть больше, однако ожидать солнечной погоды не стоит.
Не переживать могут только жители Одесской области, Ивано-Франковской области и Черновцов.
В Киеве весь день будет облачно и дождливо, температура будет колебаться от +8 до +11 градусов. Ветер будет порывистым и юго-западным.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, начало недели будет влажным, потому что неподалеку "крутится циклон с атмосферным фронтом".
Какая будет погода в городах Украины 3 октября
Ужгород – +9...+14
Львов – +9
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+15
Хмельницкий – +9...+10
Луцк – +9...+10
Ровно – +8...+9
Житомир – +8...+10
Винница – +9...+12
Одесса – +13...+18
Николаев – +12...+19
Херсон – +12...+19
Симферополь – +12...+19
Кропивницкий – +10...+15
Черкассы – +9...+14
Чернигов – +6...+9
Сумы – +7..+11
Полтава – +7...+14
Днепр – +12...+16
Запорожье – +12...+16
Донецк – +12...+17
Луганск – +13...+20
Харьков – +9...+15
Киев – +8...+11
Погода в Украине 3 октября / Карта "Синоптик"