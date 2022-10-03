Негоду в Україну приніс циклон. Про результати його діяльності повідомляє 24 канал.

Цікаво Сонце, тепло й осінні пейзажі: в яких областях у перший тиждень жовтня буде ідеальна погода

Харків затопило

У Харкові 2 жовтня випав сильний дощ. Надвечір місцеві телеграм-канали почали публікувати відео затоплених вулиць. На кадрах видно, що автомобілі на дорогах їдуть у воді.

Не пощастило і пішоходам. Їм довелося годинами чекати громадський транспорт на зупинках, адже той застряг у сильних заторах.

Харків затопило сильним дощем: відео

В Одесі попадали дерева

Одеські комунальники змушені боротися з наслідками негоди ще зранку 3 жовтня. Вони очищають вулиці від дерев та гілок, які попадали через сильний вітер. В міськраді повідомили, що комунальники відпрацювали вже 10 локацій.

В Одесі потужний вітер повалив дерева / Фото міськради

Додамо, що у Чернігівській області негода знеструмила 5 368 будинків. Загалом постраждали 39 населених пунктів. Більшість з них, тобто 36, у Чернігівському районі. Решта 3 – у Новгород-Сіверському.

Синоптики попередили про погіршення погоди

3 жовтня негода в Україні не заспокоїться. В Укргідрометцентрі попередили мешканців усіх областей, крім південних, про сильний вітер. Пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Через це оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.