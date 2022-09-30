Відповідну інформацію повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Це трапилось пізно ввечері 29 вересня.

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Росія знову атакувала Одесу та Миколаїв дронами-камікадзе

Одеса та Миколаїв під ударом дронів-камікадзе,

– написав Тимошенко.

За його словами, на Одещині сили ППО над морем збили в безпосередній близькості до Одеси три ворожих безпілотники.

"В небі ще залишаються ворожі безпілотники. Іде бойова робота", – написав заступник Андрія Єрмака.

На Миколаївщині є влучання

За даними Кирила Тимошенка, є влучання безпілотника в місті та об'єкт інфраструктури на Миколаївщині. Там, станом на північ 29 вересня, працювали рятувальники та екстрені служби.

Маємо влучання безпілотника в будівлю у центрі міста. Працюють всі відповідні служби,

– заявив мер Олександр Сєнкевич.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, між Південноукраїнськом та Вознесенськом чули вибухи. Попередньо відомо, що:

1 дрон-камікадзе Shahed 136 пошкодив будівлю в центрі;

ще один вдарив по інфраструктурі.

На місці, станом на 00:15 30 вересня, працювали рятувальники. Жертв і поранених на той час не було.

ЗСУ збили 5 ворожих дронів

Ворог атакував південні області, спрямувавши 5 дронів-камікадзе по Миколаївщині та 2 – по Одещині,

– повідомило оперативне командування "Південь".

За даними командування,:

над Миколаївщиною три Shahed 136 збили, один атакував адмінбудівлю в обласному центрі і ще один – об'єкт критичної інфраструктури в районі;

станом на 00:58 30 вересня працюють рятувальні та екстрені служби. Інформація про постраждалих не надходила.

Ба більше, над Одеською затокою сили протиповітряної оборони збили 2 летючих камікадзе на підльоті до міста.

На жаль, у той же час мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про нові вибухи.

Миколаїв – потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях!

– сказав Сєнкевич.

Повітряна тривога у області триває ще з 22:42 29 вересня.

На скільки вистачить іранських дронів

Варто пригадати, що росія не вперше гатиться по містах іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, ворог атакував Одесу, Миколаїв, Дніпро. Наші військові вже збили багато одиниць дронів, щонайменше 10 штук, та насправді могли збити 20.

За словами експерта Defense Express Івана Киричевського, росіяни навмисно намагаються нас заплутати щодо кількості цих дронів. Вони наносять тризначні числа (порядковий номер) на ці дрони, щоб показати, що їх багато.

Але насправді ще може виявитися, що наші ППО навчаться збивати іранські дрони, і вони раптом закінчаться в росіян,

– сказав Киричевський.

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