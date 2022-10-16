Повітряна тривога на території Миколаївської області розпочалася о 21:14. Про те, що вдалося ліквідувати дрони-камікадзе, повідомили о 21:17.

Тривога на Півдні України станом на 21:43 триває. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту й перебувати там, доки не сповістять про "відбій". Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Окрім того, у мережі повідомляють про вибухи в Одеській області. Офіційного підтвердження або спростування інформації немає. Людей закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел.