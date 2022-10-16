Російські загарбники не припиняють ракетні обстріли України. Водночас спостерігаються також атаки й з інших видів озброєння. Ними ворог б'є як по всій лінії зіткнення, так і по тих територіях, куди може дістати.

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Яка ситуація на основних напрямках

Волинський і Поліський. Сама ситуація там залишається без суттєвих змін. Водночас слід розуміти, що там зберігається загроза як ракетних, так і авіаударів. Крім того, з Білорусі ворог може випускати ще й дрони-камікадзе "Шахід-136".

Сіверський напрямок. Ворог обстріляв з артилерії різного типу райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Покровка Сумської. А ще зафіксоване використання ударних БпЛА.

Слобожанський напрямок. По ньому ворог бив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Вогонь відкривали по районах Стрілечої, Огірцевого, Стариці, Гатища, Піщаного, Кам'янки та Дворічної.

Краматорський напрямок. З танків і різнокаліберної артилерії російські загарбники били уздовж усієї лінії зіткнення. Атаки зафіксували у районах Білогорівки, Чарівного, Малої Токмачки, Новоєгорівки, Роздолівки та Серебрянки.

Бахмутський і Авдіївський напрямки. Уздовж усієї лінії зіткнення тут російські загарбники били як з танків, так і з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Новопавлівський і Запорізький напрямки. Під атаки ворога потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Времівка, Парасковіївка, Пречистівка та Щербаки.

Південнобузький напрямок. Тут зафіксували удари по 25 населених пунктах. Усі вони розташовані на лінії зіткнення.

ЗСУ відбили атаки ворога

Зауважимо, що за минулу добу зафіксували кілька спроб окупантів просунутися вперед. Відомо, що атаки російські бійці намагалися здійснити у районах:

Торського та Спірного на Краматорському напрямку;

Берестового, Соледара та Бахмута на Бахмутському;

Мар'їнки, Побєди та Невельського на Авдіївському.

Поблизу жодного з населених пунктів досягнути успіху ворогові не вдалося. Тож окупанти змушені були відступити на безпечні для себе позиції.

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