Российские захватчики не прекращают ракетные обстрелы Украины. В то же время наблюдаются атаки и по другим видам вооружения. Ими враг бьет как по всей линии столкновения, так и по территориям, куда может достать.

Читайте также Враг активно применяет самолеты, тяжелую артиллерию и дроны: где на Юге было наиболее горячо

Какая ситуация по основным направлениям

Волынский и Полесский. Сама ситуация там остается без существенных изменений. В то же время следует понимать, что там сохраняется угроза как ракетных, так и авиаударов. Кроме того, из Беларуси враг может выпускать еще и дроны-камикадзе "Шахид-136".

Северское направление. Враг обстрелял из артиллерии разного типа районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Покровка Сумской. А еще зафиксировано использование ударных БПЛА.

Слобожанское направление. По нему враг бил из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Огонь открывали по районам Стрелечи, Огурцового, Старицы, Гатища, Песчаного, Каменки и Двухлетней.

Краматорское направление. Из танков и разнокалиберной артиллерии русские захватчики били вдоль всей линии столкновения. Атаки зафиксировали в районах Белогоровки, Волшебного, Малой Токмачки, Новоегоровки, Раздолевки и Серебрянки.

Бахмутское и Авдеевское направления. Вдоль всей линии столкновения здесь российские захватчики били как из танков, так и из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Новопавловское и Запорожское направления. Под атаки врага попали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Угледар, Времовка, Прасковьевка, Пречистовка и Щербаки.

Южнобужское направление. Здесь зафиксировали удары по 25 населённым пунктам. Все они расположены на линии соприкосновения.

ВСУ отразили атаки врага

Заметим, что за прошедшие сутки зафиксировали несколько попыток оккупантов продвинуться вперед. Известно, что атаки российские бойцы пытались совершить в районах:

Торского и Спорного на Краматорском направлении;

Берестова, Соледара и Бахмута на Бахмутском;

Марьинки, Победы и Невельского на Авдеевском.

Вблизи ни одного из населенных пунктов добиться успеха врагу не удалось. Поэтому оккупанты вынуждены были отступить на безопасные для себя позиции.

Достойно внимания – Арестович провел анализ ситуации на фронте: смотрите видео