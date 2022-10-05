В последние дни Россия массированно атакует украинские города беспилотными летательными аппаратами иранского производства. В частности, почувствовали на себе весь ужас этого оружия жители Белой Церкви Киевской области.

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Что услышали белоцерковцы во время атаки иранскими дронами

Николаю Ивановичу, живущему в Белой Церкви, звуки обстрела дронами напомнили приближение мопеда. Звуки тревоги и взрывы он услышал после 2 часов ночи, после чего оделся и вышел на улицу.

Вышел посмотреть. Ничего такого не видать. Слышал, что, как говорили, приближается звук мопеда. Сначала тоненький, а потом как звук бензопилы. Он все нарастал и нарастал… Я посмотрел и он (дрон – 24 канал) надо мной,

– сказал Николай.

Мужчина некоторое время наблюдал за тем, как вражеский БПЛА пролетает над его домом и попадает в объект инфраструктуры.

Важно! Когда вы услышали звуки сирены или тем более взрывов, ни в коем случае не выходите на улицу и не смотрите на небо, как Николай Иванович. В окно выглядывать, если вы дома, тоже не рекомендуется. Нужно обязательно спуститься в укрытие на не подвергать свою жизнь опасности.

Валентина услышала взрывы ночью и до утра не спала. Днем в троллейбусе услышала, что один ранен, однако обошлось без пострадавших. Также ей было известно, что россияне запустили шесть беспилотников.

Наталью разбудил ребенок в 4 часа ночи, потому что услышала звуки взрывов. Больше всего ей было страшно от звука полета дронов.

Я думаю, что вся Белая Церковь дроны слышала, потому что это звук мопеда в тишине. Он такой, как мопед жужжит. Он (звук – 24 канал) ужасен. После этого побежали в коридор,

– сказала женщина.

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Трудно ли ВСУ сбивать дроны

По словам полковника Юрия Игната, Вооруженным Силам не так просто справляться с иранскими беспилотниками. БПЛА достаточно маленького размера и имеют относительно небольшой вес. Однако украинской противовоздушной обороне удалось впервые сбить 3 дрона-камикадзе истребительной авиацией.

В то же время в министерстве обороны США заявили, что иранские летательные аппараты не являются мегаинновационным оружием. На самом деле, они не дают России никакого преимущества на поле боя только могут пугать своим звуком.

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