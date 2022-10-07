Залужний з'явився у твітері

Перший допис у твітері командувач Збройних Сил України опублікував 6 жовтня. Лише за пів доби на нього підписалися 59,5 тисячі користувачів.

До теми Наступальна й оборонна операції ЗСУ розвиваються за нашим планом, – Залужний

На нашій землі триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити,

– заявив Залужний.

Він також розповів про розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на фронті в Україні. Залужний запевнив, що наступальна та оборонна операція відбуваються за планом.



Залужний опублікував фото у твітері

Те, що сторінка головнокомандувача справжня підтвердив військовий Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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Що Залужний говорив про перемогу України у війні

Командувач ЗСУ запевнив, що українці боротимуться "до останньої краплі крові". Однак наша перемога у війні не стане фіналом. Після неї можна буде видихнути й почати підготовку до наступної війни. Росіяни не дадуть українцям жити у спокої.

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