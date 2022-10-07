Залужный появился в твиттере

Первое сообщение в твиттере командующий Вооруженными Силами Украины опубликовал 6 октября. Только за половину суток на него подписались 59,5 тысяч пользователей.

К теме Наступательная и оборонная операции ВСУ развиваются по нашему плану, – Залужный

На нашей земле продолжается борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права переложить эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас. И мы это можем сделать,

– заявил Залужный.

Он также рассказал о разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте Украины. Залужный заверил, что наступательная и оборонительная операция проходит по плану.



Залужный опубликовал фото в твиттере

То, что страница главнокомандующего настоящая подтвердил военный Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Интересно Я кричал целый час, – Залужный вспомнил эмоциональный момент за считанные недели до вторжения россии

Что Залужный говорил о победе Украины в войне

Командующий ВСУ заверил, что украинцы будут бороться "до последней капли крови". Однако наша победа в войне не станет финалом. После нее можно будет выдохнуть и начать подготовку к следующей войне. Россияне не дадут жить спокойно украинцам.

Смотрите на тему – Залужный обратился к терробороновцам: видео