Росіяни розконсервовують радянську авіацію
Цю авіацію вивезли з аеродрому в місті Міллерово. Там МіГ-29 були на зберіганні.
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Схоже, незабаром у зведеннях щодо втрат Росії можна буде побачити МіГ-29. З аеродрому Міллерово повивозили МіГ-29, які там стояли на зберіганні,
– мовиться у повідомленні.
Таку інформацію аналітикам вдалося встановити завдяки супутниковим знімкам. Зауважимо, раніше росіяни не використовували МіГ-29 в Україні, адже користувалися новішою технікою.
Росіяни вивели з аеродрому старі винищувачі / Фото з твітеру MilitaryAviationInUa
Втрати ворога в Україні: що відомо
Станом на ранок 16 жовтня Збройні Сили України ліквідували вже 65 тисяч російських окупантів. Лише за одну добу ворожа армія втратила:
- 300 солдатів;
- 5 танків;
- 14 бойових броньованих машин;
- 7 артилерійських систем;
- 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 одиницю спеціальної техніки.
У Міноборони розповіли, що російська армія наближається до критичної межі за кількістю втрат. Співвідношення ліквідованих бійців становить приблизно 1 до 6,5. Коли воно буде 1 до 8, то російська армія почне психологічно "сипатись".
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