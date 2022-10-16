Росіяни розконсервовують радянську авіацію

Цю авіацію вивезли з аеродрому в місті Міллерово. Там МіГ-29 були на зберіганні.

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Схоже, незабаром у зведеннях щодо втрат Росії можна буде побачити МіГ-29. З аеродрому Міллерово повивозили МіГ-29, які там стояли на зберіганні,

– мовиться у повідомленні.

Таку інформацію аналітикам вдалося встановити завдяки супутниковим знімкам. Зауважимо, раніше росіяни не використовували МіГ-29 в Україні, адже користувалися новішою технікою.



Росіяни вивели з аеродрому старі винищувачі / Фото з твітеру MilitaryAviationInUa

Довідка. МіГ-29 – це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. У 80-х роках минулого століття цей винищував був основним в СРСР. Зараз він перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Втрати ворога в Україні: що відомо

Станом на ранок 16 жовтня Збройні Сили України ліквідували вже 65 тисяч російських окупантів. Лише за одну добу ворожа армія втратила:

300 солдатів;

5 танків;

14 бойових броньованих машин;

7 артилерійських систем;

14 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

1 одиницю спеціальної техніки.

У Міноборони розповіли, що російська армія наближається до критичної межі за кількістю втрат. Співвідношення ліквідованих бійців становить приблизно 1 до 6,5. Коли воно буде 1 до 8, то російська армія почне психологічно "сипатись".

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