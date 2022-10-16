Россияне расконсервируют советскую авиацию

Эту авиацию вывезли с аэродрома в городе Миллерово. Там МиГ-29 были на хранении.

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Похоже, в скором времени в сводках по потерям России можно будет увидеть МиГ-29. С аэродрома Миллерово вывезли МиГ-29, которые там стояли на хранении,

– говорится в сообщении.

Такую информацию аналитикам удалось установить благодаря спутниковым снимкам. Заметим, что ранее россияне не использовали МиГ-29 в Украине, ведь пользовались более новой техникой.



Россияне вывели с аэродрома старые истребители / Фото из твиттера MilitaryAviationInUa

Справка. МиГ-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. В 80-х годах прошлого столетия этот истребитель был основным в СССР. Сейчас он находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Потери врага в Украине: что известно

По состоянию на утро 16 октября Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 65 тысяч российских оккупантов. Лишь за сутки вражеская армия потеряла:

300 солдат;

5 танков;

14 боевых бронированных машин;

7 артиллерийских систем;

14 БпЛА оперативно-тактического уровня;

8 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

1 единица специальной техники.

В Минобороны рассказали, что российская армия приближается к критическому пределу по количеству потерь. Соотношение ликвидированных бойцов составляет примерно 1 к 6,5. Когда оно будет 1 до 8, то российская армия начнет психологически "сыпаться".

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