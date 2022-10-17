Усіх мешканців тривожних регіонів закликали негайно йти в укриття. Цього разу "почервоніли" на мапі регіони головно Півдня та Сходу, повідомляє 24 канал.

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Де оголошували тривоги

Повітряна тривога охопила такі області:

  • Донецьку;
  • Харківську;
  • Дніпропетровську;
  • Херсонську;
  • Кіровоградську;
  • Миколаївську;
  • Запорізьку;
  • Полтавську;
  • Сумську;
  • Вінницьку;
  • Одеську;
  • Черкаську.

На Луганщині тривога триває безперервно з 4 квітня. Щодо Криму інформації про ракетну небезпеку немає, регіон окупований Росією з 2014 року.

Карта повітряних тривог станом на 03:30 / Скриншот 24 каналу

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Останні новини про обстріли України Росією

  • 16 жовтня ракети понищили дві школи на Запоріжжі, приватні будинки, парк. Снаряди "Градів" та іншої смертоносної зброї вкотре полетіли на територію Нікопольської та Марганецької громад.
  • Також по Миколаївській області били з ракетного комплексу "Бастіон", розташованого в окупованому Криму. Найбільше постраждав через це приморський Очаків.
  • Раніше, 15 жовтня, з повітря атакували Київщину. Що спричинило серйозні наслідки на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, киян попросили дужче економити електроенергію, особливо ввечері.
  • Запоріжжя цього ж дня зазнало нападу дронів, зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури. Ще упродовж доби 10 ракет полетіли по місту (як і зазвичай, з ЗРК С-300).