Усіх мешканців тривожних регіонів закликали негайно йти в укриття. Цього разу "почервоніли" на мапі регіони головно Півдня та Сходу, повідомляє 24 канал.

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Де оголошували тривоги

Повітряна тривога охопила такі області:

Донецьку;

Харківську;

Дніпропетровську;

Херсонську;

Кіровоградську;

Миколаївську;

Запорізьку;

Полтавську;

Сумську;

Вінницьку;

Одеську;

Черкаську.

На Луганщині тривога триває безперервно з 4 квітня. Щодо Криму інформації про ракетну небезпеку немає, регіон окупований Росією з 2014 року.

Карта повітряних тривог станом на 03:30 / Скриншот 24 каналу

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