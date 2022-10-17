Всех жителей тревожных регионов призвали немедленно уходить в укрытие. На этот раз "покраснели" на карте регионы главным образом Юга и Востока, сообщает 24 канал.

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Где объявляли тревоги

Воздушная тревога охватила следующие области:

  • Донецкую;
  • Харьковскую;
  • Днепропетровскую;
  • Херсонскую;
  • Кировоградскую;
  • Николаевскую;
  • Запорожскую;
  • Полтавскую;
  • Сумскую;
  • Винницкую;
  • Одесскую;
  • Черкасскую.

В Луганской области тревога продолжается непрерывно с 4 апреля. По Крыму информации о ракетной опасности нет, регион оккупирован Россией с 2014 года.

Карта воздушных тревог на 03:30 / Скриншот 24 канала

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Последние новости об обстрелах Украины Россией

  • 16 октября ракеты уничтожили две школы в Запорожье, частные дома, парк. Снаряды "Градов" и другого смертоносного оружия в который раз полетели на территорию Никопольской и Марганецкой общин.
  • Также по Николаевской области били из ракетного комплекса "Бастион", расположенного в оккупированном Крыму. Больше всего пострадал из-за этого приморский Очаков.
  • Ранее, 15 октября, с воздуха атаковали Киевщину. Что повлекло за собой серьезные последствия на одном из объектов энергетической инфраструктуры, киевлян попросили сильнее экономить электроэнергию, особенно вечером.
  • Запорожье в этот же день подверглось нападению дронов, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. Еще за сутки 10 ракет полетели по городу (как обычно, с ЗРК С-300).